08.09.2019 15:13

Otomobil içinde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Iraklı çocuk, kendisini kurtaran polis amcasının kucağından inmek istemedi

Kontak üzerinde unutulup kapıları kitlenen otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, aracın camı kırılarak kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da babası tarafından kontağı üzerinde bırakılan otomobilin kapılarının kitlenmesi üzerine araçta mahsur kalan 3 yaşındaki Iraklı İlyas Agma, itfaiye ekiplerince aracın camları kırılarak kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlenen küçük İlyas, kendisini araçtan çıkaran polis amcasının kucağından uzun süre inmedi.

Olay, bugün Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 13.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otele gidip gelmek için 07 FJP 48 plakalı otomobiliyle cadde üzerine park eden Irak vatandaşı Ali Agma, 3 yaşındaki oğlu İlyas Agma'yı ön koltukta bıraktı. Baba Ali Agma'nın kontağı araç üzerinde bırakmasının ardından otomobilin kapıları otomatik olarak kitlendi. Babasının uzun süre geri dönmemesi üzerine ağlamaya başlayan küçük çocuğu çevredekiler fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine baba Ali Agma da geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırması üzerine kapı açılarak küçük çocuk araçtan polis tarafından alındı.

Oldukça korktuğu gözlenen küçük İlyas, olan biteni şaşkın gözlerle izlerken uzun süre de polis amcasının kucağından inmedi.

Polise teşekkür eden Ali Agma, oğlunu aldıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA