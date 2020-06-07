Otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü 1 yaralı
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Otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü 1 yaralı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 1 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

07.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:19

Otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 1 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil hurdaya döndü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Yahma Mahallesi Eski Ereğli Yolu caddesi Bölge Trafik karşısında tek taraflı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 VPU 10 plakalı araçla hastaneye giden 44 yaşındaki Şaban Yıldızbaş ile 42 yaşındaki Kübra Yıldızbaş direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçurumdan karayoluna uçtu. Kaza sonucu bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada sürücü Şaban Yıldızbaş yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Kübra Yıldızbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kübra Yıldızbaş'ın kopan organı ise kova içerisine konularak muhafaza altına alındı. Kübra Yıldızbaş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin, hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme başlattı.

Otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

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