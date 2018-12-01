Otomobil Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Gaziantep'te iki araç ile çeşitli parçalarının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıkalamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, kentte iki aracın ve çeşitli otomobil parçalarının çalınması olayıyla ilgili yürüttüğü çalışma sonucunda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.