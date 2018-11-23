Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
Silivri'de oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Silivri'de oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selimpaşa Mahallesi'ndeki otomobil hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kimliği tespit edilen A.A, Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Sanayi sitesinde olduğu belirlenen otomobil, alınarak sahibine teslim edildi.