Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı
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Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de 3 ayrı otomobil hırsızlığından aranan 2 şüpheli şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de 3 ayrı otomobil hırsızlığından aranan 2 şüpheli şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Şirintepe Mahallesi'nde park halindeyken silah zoruyla çalınan otomobille ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, hırsızlık olayının şüphelileri F.I. ve M.Y.'yi saklandıkları ikamette yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin güvenlik sorgulamalarında 2 ayrı otomobil çaldıkları ve araçları bir süre kullandıktan sonra terk ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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