Otomobil hırsızlığı operasyonu

21.10.2019 12:47

Gaziantep'te çaldıkları otomobili parçalanması için sattığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'nde park halindeyken çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın Nizip ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu belirledi.

Otomobili parçalanmak üzereyken ele geçiren ekipler, olayla ilgili olarak A.A'yı Nizip'te, G.K. ve A.G'yi Oğuzeli ilçesinde, İ.H.G'yi ise kent merkezinde gözaltına aldı.

Zanlılardan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aracı çalıp, parçalanması amacıyla sattıkları ileri sürülen G.K, A.G. ve İ.H.G adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlılardan birinin tekerlekli sandalye ile adliyeye getirildiği görüldü.

Kaynak: AA