Otomobil Hırsızlığı İddiasına Adli Kontrol

Samsun'da park halindeki otomobili çalıp bir süre sonra terk ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.G.(66) adlı yaşlı kadın otomobilini park ettiği yerde bulunmayınca polisten yardım istedi. Çalındığı ortaya çıkan otomobil 3 gün sonra Kökçüoğlu Mahallesi'nde polis tarafından terk edilmiş olarak bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yaptıkları araştırma sonucu söz konusu otomobili 57 yaşındaki M.Ö.'nün çaldığını tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ö. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme M.Y.'yü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN