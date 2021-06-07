Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı
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Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir otoparktan otomobil çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir otoparktan otomobil çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da bir otoparktan C.A.'ya ait otomobil çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili A.K., A.S. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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