Çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı; o anlar kamerada

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındıktan 5 saat sonra boş arazide plakası sökülüp terk edilmiş olarak bulundu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Ferhat Özyürek (35), aracını çalışır halde park edip kahvaltı için bir kafeteryaya girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra kafeteryadan çıkan Özyürek, aracını bıraktığı yerde bulamayınca polise başvurdu.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor.