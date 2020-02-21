Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi
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Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi

Bursa'da 6 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

21.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:30
Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi

'da 6 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10-18 Şubat'ta meydana gelen 6 otomobil ve bir plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevrelerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkarak zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, bu kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Zanlılar H.B, B.S, Z.T. ve V.R.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, çalıntı araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B, B.S ve Z.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. V.R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların araçlardan birinin yanına gelip etrafı gözetlemesi ve otomobili çalıştırarak kaçmaları, diğerinde ise plakayı çalmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi
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