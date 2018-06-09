Otomobil Hırsızlarının Yeni Yöntemi! Plastik Şişeyle Sürücüleri Tuzağa Düşürüyorlar

Polis, otomobil hırsızlarının yeni geliştirdiği bir yöntem hakkında bütün sürücüleri uyarıyor. Kullandıkları yöntem gayet basit. Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar.

SÜRÜCÜ ARACINI KONTROL ETMEK İÇİN İNİNCE HAREKETE GEÇİYORLAR

Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor. Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.

ARACI VE İÇİNDEKİ DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIYORLAR

Sürücü, araçtan inip aracı kontrol ederken otomobil hırsızları da amaçlarına erişmiş oluyorlar. Bazen aracın içindeki değerli eşyaları bazense de aracı çalıyorlar. 6 milyondan fazla izlenen aşağıdaki videoda, araç sürücülerine bu teknik detaylıca anlatılıyor. Videoyu çeken kişi otomobil hırsızlarını canlandırarak olayı daha iyi anlamanızı sağlıyor.