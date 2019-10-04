04.10.2019 12:58

Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi hayrete düşürdü...Hırsızlık anları kamerada

İstanbul'da 5 otomobili anahtarlarını kopyalayarak çalan hırsızlar tutuklandı

Polisi otomobil hırsızlarına düzenlediği operasyon polis kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında özel bilgilerine erişerek anahtarlarını kopyaladıkları otomobilleri çalan hırsızlar yakalandı, o anlar polis kamerasıyla kaydedildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 29 Haziran Cumartesi günü Pendik Esenyalı Mahallesinde park halindeki bir otomobili çalan hırsızlar bu olayın ardından benzer şekilde eylemlerine devam etti. Hırsızlar ilk olayın ardından, devam eden 4 ay boyunca Anadolu yakasının farklı ilçelerinde 4 otomobil daha çalarak araçların izini kaybettirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 ayda Anadolu yakasının farklı ilçelerinden gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde oldukça soğukkanlı hareket ettiğini ve otomobillerin kapısını aracın kendi anahtarıyla açtıklarını gördü. Bunun üzerine polis, araçlara ait anahtarların kopyalanmış olabileceği ihtimalini değerlendirmeye başladı. Araçların kopyalanmış anahtarlarla açılarak çalındığını düşünen ekipler, şahısların kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin, otomobillerin yedek anahtarlarını yaptırdıkları yerleri tespit etti.

Otomobillerin özel bilgilerine erişerek anahtarlarını kopyalamışlar

Ekiplerin tespit edilen anahtarcılarda yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelilerin çalacakları otomobillerin özel bilgilerine ulaştıktan sonra anahtarcılara yedek anahtar çıkartmak istediklerini söyleyip bu bilgileri verdiği, olayın farkında olmayan anahtarcıların özel bilgileri kullanarak araca ait yeni bir anahtar yaparak şahıslara teslim ettikleri belirlendi.

Güvenlik kameraları incelendi

Polis, anahtarcılardan alınan bilgiler ve anahtarcıların iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Şahin T. (40), Barış D. ve Ümit Y. Kocaeli'deki ikametlerinde yakalanarak İstanbul'a getirildi. Ekiplerce şahısların ikametlerinde yapılan aramada, bir adet tabanca, tabancaya ait 10 adet mermi, 6 adet fişek, 1 adet pala, otomobillere ait anahtarlar ve 4 adet frekans bozucu cihaz ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Şahin T.'nin 16, Barış D.'nin 7, Ümit Y.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden biri Kocaeli'nde araç kiralama işi yapıyormuş

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Şahin T.'nin Kocaeli'nde bir araç kiralama iş yerinin ortağı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri parçalara ayırarak piyasada yedek parça olarak sattıkları belirlendi. Otomobillerin özel bilgilerine erişerek anahtarlarını kopyalayıp çalan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç çalma anları güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların önceden özel bilgilerine erişerek yedek anahtarlarını çıkardığı otomobillerin yanına büyük bir soğukkanlılıkla geldikleri, kopyalanmış anahtarı kullanarak otomobilin kapısını açtıktan sonra aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: İHA