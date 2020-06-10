Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada
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Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada

KADIKÖY'DE hırsızlık amacıyla girdiği evden kontak anahtarını alıp park halindeki otomobili çalan şüpheliler yakalandı.

Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada
10.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:31

KADIKÖY'DE hırsızlık amacıyla girdiği evden kontak anahtarını alıp park halindeki otomobili çalan şüpheliler yakalandı. Otomobilin çalınma anı ve polisin şüphelilerin adresine yaptığı operasyon kameralara yansıdı. Operasyonda 3 kilo 860 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler de gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de ikamet eden G.A.S. 6 Haziran Cumartesi günü evine giren hırsızın aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobilini çaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimlikliğini tespit etti. Yaptığı çalışmaların devamında şüphelilerin izine rastlayan ekipler, fiziki takibe başladı. Ekipler, olaydan bir gün sonra Esenyurt Turgut Özal Mahallesi üzerinde bulunan günlük kiralık apart dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ayrı paket içerisinde toplam ağırlığı 3 kilo 860 gram olan esrar, çok sayıda çıt çıtlı plastik torba, hassas terazi, 3 bin 320 TL nakit para, 7 cep telefonu, 22 fişek ve sahte kimlik geçirilirken, çaldıkları otomobil de apartmanın otoparkında bulundu. Apart dairede yakalanan şüpheli Fatih D. (22) ve Y.F.K. (17) de gözaltına alındı.  

Ekipler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fatih D.'nin 9 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yaşı küçük olan Y.F.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Fatih D. adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için bir apartmana girdikleri ve çaldıkları kontak anahtarla park halindeki otomobili çalıştırarak uzaklaştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Ekiplerin, Esenyurt'ta şüphelilere yönelik düzenlediği operasyon anları ise polisin kamerası ile kaydedildi. 


Kaynak: DHA

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