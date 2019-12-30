Otomobil hırsızları yakalandı

30.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:25

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde Y.A.'nın vinin önünde bulunan 2 adet otomobil ve 1 adet LCD televizyonun yanı sıra çeşitli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.



Alınan bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatlarin beldesinde 2 adet otomobil ve çeşitli eşyaların çalınmasıyla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar sonrasında LCD televizyonun Kayseri'de bir kişiye satıldığı tespit edilirken çalınan otomobillerden bir tanesi TOKİ bölgesinde terkedilmiş şekilde bulunurken diğer aracın ise O.U.'ya ait bir bağ evinde olduğu tespit edildi. Yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak A.E., A.C., Ş.A., Y.T., A.A. ve A.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA