Otomobil Hırsızları Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden çalınan 3 otomobil ile hırsızlık olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde Gaziantep ikamet eden A.B, M.S., ve E.Y isimli şahıslar ile Gölbaşı ilçesinde ikamet R.Ü., isimli şahsın Gaziantep ile Kahramanmaraş illerinden çaldıkları 3 otomobil, R.Ü. isimli şahsın Gölbaşı Yeni Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinin önünde ele geçirildi.

Ele geçirilen otomobiller yediemin parkına çekildi. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında R.Ü. isimli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN