Otomobil hırsızları tutuklandı

Nevşehir'de park halinde bulunan otomobili çalarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de park halinde bulunan otomobili çalarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 29 Temmuz tarihinde park halinde bulunan araç çalındı. Park halindeki otomobilin çalınması sonrasında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık şüphelilerinin İ.S. ve M.B. olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalanan İ.S. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı