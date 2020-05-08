Otomobil hırsızları onlarca güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çaldıkları otomobili parçalar halinde satmaya çalışan 2 şüpheliye onlarca güvenlik kamerası incelenerek ulaşıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çaldıkları otomobili parçalar halinde satmaya çalışan 2 şüpheliye onlarca güvenlik kamerası incelenerek ulaşıldı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nden park halindeki otomobili çalan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Ekipler 49 güvenlik kamerasını izleyerek, otomobilin çekici vasıtasıyla çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüphelisi şahısların otomobili Gürsu ilçesinde yedek parçacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerine götürdüklerini ve otomobilin parçalarını yedek parça olarak sattıklarını belirleyen ekipler, S.K. ve Y.O'yu yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada daha önce çalınan 3 otomobil de parça halinde ele geçirilirken, şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA