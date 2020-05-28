Otomobil hırsızları, müşteri gibi iletişim kuran jandarmaya yakalandı
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Otomobil hırsızları, müşteri gibi iletişim kuran jandarmaya yakalandı

SAKARYA'da jandarma, çaldıkları otomobili parçalayarak, satmak isteyen 4 kişi ile alıcı gibi irtibata geçti.

Otomobil hırsızları, müşteri gibi iletişim kuran jandarmaya yakalandı
28.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:28

SAKARYA'da jandarma, çaldıkları otomobili parçalayarak, satmak isteyen 4 kişi ile alıcı gibi irtibata geçti. 15 bin liraya satmak istedikleri otomobil için jandarmanın parçalara ayırılmaması şartıyla sözde 25 bin liralık teklifini kabul eden şüpheliler yakalandı.   

Sakarya Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan F.B.'ye ait otomobili çalan 4 kişinin kimliğini belirlendi. Jandarma, otomobili parçalara ayırarak, ikinci el yedek parça satılan iş yeri sahiplerine satmak isteyen 4 kişi ile müşteri gibi irtibata geçti. Jandarma, şüphelilere 15 bin liraya satmak istedikleri araca karşılık parçalara ayırılmadan satın almak için sözde 25 bin lira teklifte bulundu. Bunu kabul eden 4 kişi, olay yerine alıcı gibi gelen jandarmalarla buluşunca gözaltına alındı. Araç ise hasarsız olarak ele geçirilip, sahibine teslim edildi. 

Akyazı ve Hendek ilçelerinde hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen A.K., B.H., S.M. ve Ö.K., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve B.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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