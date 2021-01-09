Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı
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Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı

09.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:59
Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı

İstanbul'da iki kamyonet ve bir otomobil çalan şüpheli, çalıntı kamyonet ile seyir halinde iken polisin "dur" ihtarına uymadı.

İstanbul'da iki kamyonet ve bir otomobil çalan şüpheli, çalıntı kamyonet ile seyir halinde iken polisin "dur" ihtarına uymadı. Yapılan kovalamaca neticesinde şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Maltepe ve Kağıthane'de son aylarda meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli Ertuğrul Y.(20)'nin kimliğini tespit etti. 25 Aralık 2020 tarihinde D-100 Karayolu üzerinde, içerisinde Ertuğrul Y. olduğu tespit edilen bir kamyonete polis "dur" ihtarı yaptı. Şüpheli, bunun üzerine polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kamyonetin önünü kesmesi ile birlikte Ertuğrul Y., kamyonetten inerek yaya halde kaçmaya başladı. Yoldan geçen başka bir otomobilin çarpması üzerine Ertuğrul Y. yaralı halde yakalandı. 14 ayrı suçtan dosyası olan şüpheli Ertuğrul Y., 29 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin farklı bir kamyonet ile çalacağı otomobilin yanına yanaştığı, kapısını açtıktan sonra uzaklaştığı görülüyor. Sonrasında kapısı açık otomobilin yanına gelen şüpheli, düz kontak yöntemi ile otomobili çalıyor. 

- İstanbul
Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı
Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı
Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı
Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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