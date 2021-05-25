Otomobil hırsızı kaza yapınca aracı bırakıp kayıplara karıştı
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Otomobil hırsızı kaza yapınca aracı bırakıp kayıplara karıştı

Otomobil hırsızı kaza yapınca aracı bırakıp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da otomobil çalan şüpheli şahıs, kaza yapınca aracı bırakıp kayıplara karıştı.

Giresun'da otomobil çalan şüpheli şahıs, kaza yapınca aracı bırakıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'da sabah saat 10.20 sıralarında Gönül Kapanoğlu adına kayıtlı 28 EC 157 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Aranan araç, Bulancak ilçesinde Kovanlık yolu Pazarsuyu mevkiinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde bulundu. Olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri aracın plakasından çalıntı kaydına ulaşırken sürücünün ekipler gelmeden olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli şahsın bulunması için aramaların devam ettiği bildirildi. Araçta ise parmak izi incelemesi devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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