Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Emül idaresindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil ile Çorum istikametinden ilçeye gelmekte olan Ramazan Demir yönetimindeki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada, sağ ön tarafından hasar alan otomobilde bulunan Güzel Emül isimli kadın, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Belediye kaza kırım ekipleri, kazada ağır yaralanan Güzel Emül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadını ve otomobil sürücüsü Mehmet Emül'ü ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Güzel Emül kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Ramazan Demir, gerekli işlemler için polis merkezi amirliğine intikal ettirilirken, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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