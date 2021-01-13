Otomobil hafif ticari araca çarptı 1 yaralı
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Otomobil hafif ticari araca çarptı 1 yaralı

13.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:43
Otomobil hafif ticari araca çarptı 1 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hafif ticari araca çarptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hafif ticari araca çarptı. Yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kaza saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Derince Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Emre Eryılmaz idaresindeki 34 BHJ 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Banu Eryılmaz'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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