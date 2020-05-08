Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı
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Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı
08.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:46

BURSA'da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.

BURSA'da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nden bir süre şehir manzarasını izleyen F.Ç., eve dönmek için 16 AGL 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. F.Ç.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen 16 AES 361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak, takla attı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yan yatan otomobilde sıkışan F.Ç., vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan F.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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