Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

30.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:10

Isparta'da aynı yönde seyreden otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Caddesi'nden kent merkezi istikametine seyreden Ali Can K. yönetimindeki 32 LS 327 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Aykut Serhan Ü. idaresindeki 07 AAF 038 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.



Kaza sonrasında araçlardan biri sol, diğeri ise sağ şeritte kalırken sürücüler yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüler yakın bölgedeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın ardından her iki şeritte kalan araçlar trafik akışının kısmen aksamasına neden oldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında araçlar yoldan kaldırıldı.



Öte yandan, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA