Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı

Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araca otomobil arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araca otomobil arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 22. Kilometresinde meydana geldi. Mohamad Jumaa Al Jassem yönetimindeki 44 MA 0535 plaka Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen Volkan Uçar yönetimindeki 60 AJ 640 plaka Cıtroen marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

Hafif ticari araç çarpmanın etsiyle takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Hamza Muhammed yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı
Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Deniz Akkaya Şevket Çoruh
Spor Marcao Max Meyer Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:59:56. #1.15#

title