Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi
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Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi

22.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:51

Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra Habur Çayına uçtu.

Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra Habur Çayına uçtu. Kazada anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin bedenleri araçtan çıkarıldı.

Olayda hayatını kaybedenler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Serhat Önal'ın uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi
Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi
Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi
Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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