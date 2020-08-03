Otomobil güvenlik şeridndeki tıra çarptı: 5 ölü
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Otomobil güvenlik şeridndeki tıra çarptı: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil güvenlik şeridinde bekleyen tıra çarptı.

Otomobil güvenlik şeridndeki tıra çarptı: 5 ölü
03.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:18

Ankara-Konya karayolunda, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil güvenlik şeridinde bekleyen tıra çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu OL GP 220 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185'inci kilometresinde, tekeri patladığı için emniyet şeridinde bulunan 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada OL GP 220 plakalı araç içinde bulunan sürücü Gürkan Tekoğlu (36), Pelin Tekoğlu (31), Melissa Tekoğlu (6), Melina Tekoğlu (4), Mehmet Ali Eskisarılı (22) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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