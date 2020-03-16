Otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
16.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:07
Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 34 CAF 567 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesi yaklaşık 10 metre sürüklendi.
Kazada kulübede bulunan 3 güvenlik görevlisi ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı