Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk kurbanlık
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Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk kurbanlık

Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk kurbanlık 'Coşkun' isimli tosun alıcısını bekliyor Hayvan sahibi Mustafa Valioğlu;

23.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:44

Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk kurbanlık

'Coşkun' isimli tosun alıcısını bekliyor

Hayvan sahibi Mustafa Valioğlu;

"Hayvanımıza 30 bin lira istiyoruz"

"Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz, ama aldığına değecek"

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'de 1 ton 90 kilogram ağırlığındaki 'Coşkun' isimli tosun otomobil fiyatına alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı öncesi tüm Eskişehir'de kurban hareketliliği devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayvan satımının düştüğü gözlenirken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor. Hayvancılığa gönül verip dede mesleğini sürdüren Mustafa Valioğlu isimli besicinin sahip olduğu Coşkun isimli tosun da alıcısını bekliyor. Coşkun'un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor. İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen 1 tonluk Coşkun'un cidago yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre geliyor.

"Canlı olarak bin 90 kilogram geliyor"

Konuyla ilgili konuşan Mustafa Valioğlu, "Hayvanımız bin 90 kilogram ağırlığında. Fiyat olarak 30 bin lira istiyoruz. Biz hayvanlarımıza küspe vermiyoruz arpa ve mısır ile besliyoruz. Etlerinde yağ çıkmaz. Hayvanlarımız kalitelidir. Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz ama aldığına değecek. Çünkü canlı olarak bin 90 kilogram geliyor" diye konuştu.

"Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az"

Korona virüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, "Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50'yi yakalayamadık" şeklinde konuştu.

Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk kurbanlık

Kaynak: İHA

Manşet

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