Otomobil evin duvarına çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otomobil evin duvarına çarptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otomobil evin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çay köyünde meydana geldi. N.K. idaresindeki 67 ABJ 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bayır aşağı hız kazanarak iki katlı evin girişine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü N.K. ve araçta bulunan M.K yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, N.K. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne, M.K. ise ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı