Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
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Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı

Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin balkon duvarına çarptı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin balkon duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Çapraz (26) yönetimindeki 06 CFB 298 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Suriye uyruklu ailenin oturduğu evin balkon duvarına çarptı, ardından da bahçeye girerek durabildi. Kazada sürücü Kadir Çapraz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman Eraslan (27) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Kadir Çapraz'ın hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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