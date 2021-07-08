OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI
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OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, evin bahçesine düştü.

ELAZIĞ'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Şah Sokak'ta meydana geldi. İlknur Kartal yönetimindeki 16 CKL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak evin bahçesine düştü. Kazada İlknur Kartal yaralandı.

İlknur Kartal, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bahçeye düşen otomobil ise, vinç ile çıkarıldı.

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI
OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI
OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI
OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI
OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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