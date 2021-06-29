Otomobil evin bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı
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Otomobil evin bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

Otomobil evin bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2123. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 06 TNZ 92 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.Ö., ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise maddi hasarın oluştuğu otomobilde tedbir aldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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