Otomobil evin bahçe duvarına çarptı
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Otomobil evin bahçe duvarına çarptı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Otomobil evin bahçe duvarına çarptı
21.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:23

Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza, Muratlı ilçesinde Turan Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih S. idaresindeki kiralık otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerindeki bir yer evinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin bahçe duvarı yıkılırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazada şans eseri yara almayan Fatih S.'nin kullandığı otomobili kurtarmak için çekici çağrıldı. Araç çekici yardımıyla kurtarılırken, ev sahibi ile otomobil sürücüsü kendi aralarında anlaştı.

Olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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