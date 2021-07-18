Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 yaralı
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Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.53'te seyir halindeki 59 DU 580 plakalı otomobil, Altınova'nın Petek Çiftliği mevkiinde emniyet şeridinde bulunan 06 BC 8995 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor. - YALOVA

Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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