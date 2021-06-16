Otomobil elektrikli bisiklete çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ordu karayolunda seyir etmekte olan Fatih G. idaresindeki 26 VZ 427 plakalı otomobil, aynı istikamette hareket eden Emrah S. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, bisiklet sürücüsü yaralandı. Emrah S. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı
Doğal gazı açıp, intihara kalkıştı! 'Sadece ölmek istiyorum' diyen kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı
Doğal gazı açıp, intihara kalkıştı! "Sadece ölmek istiyorum" diyen kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 17:27:03. #1.16#

title