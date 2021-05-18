Otomobil elektrik direğine çarptı, faciadan dönüldü
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Otomobil elektrik direğine çarptı, faciadan dönüldü

Otomobil elektrik direğine çarptı, faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da önüne köpek çıkması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Tekirdağ'da önüne köpek çıkması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Saray İlçesi Çayla Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 59 RR 202 plakalı otomobiliyle Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Ayhan Karakaya At Çiftliği mevkiinde iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobilinin direksiyonu kırdı. Ani manevrayla yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkılırken, direkten kopan parçalar Ayhan Karakaya'nın arkasında seyreden Derya Bakanoğlu idaresinde ki 59 ABT 729 plakalı otomobilin üzerine düştü. Meydana gelen kazada her iki araçta kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen elektrik bakım ve onarım ekipleri tarafından olay yerinde elektriksel bir kaza yaşanmaması için önlem alındı.

Meydana gelen kazada elektrik direğinin yıkılması sonucu bölgede bulunan çiftliklere uzun süre elektrik verilemezken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Otomobil elektrik direğine çarptı, faciadan dönüldü
Otomobil elektrik direğine çarptı, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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