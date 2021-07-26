Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan İsmail K. ile Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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