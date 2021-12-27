Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) - Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Bostancılı mevkisi Sinop giriş istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 57 AH 644 plakalı araç sürücüsü C.Y., önce seyir halindeki 57 AT 488 plakalı otomobile, sonra da elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan C.Y. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki trafiğin seyri, emniyet ekiplerince kontrollü şekilde devam etti. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP