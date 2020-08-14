Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
14.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:58

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, sanayi istikametine giden Ali S. yönetimindeki 27 MA 1671 Fiat marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı Ali S. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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