Otomobil Elektrik Direğine Çarptı : 1 Yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop yolu Galericiler Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Turgut Er yönetimindeki 55 YD 668 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
YORUMLAR