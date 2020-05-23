Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin elektrik direğine çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
23.05.2020 03:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:41

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin elektrik direğine çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık istikametine doğru seyreden İdris Katıran (20) idaresindeki 43 PL 548 Plakalı otomobil, Kutluhallar köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Özcan Özer (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı İdris Katıran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Özcan Özer (19) Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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