Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Reşadiye D-100 kara yolunda meydana geldi. M. D. (61) idaresindeki 16 ZB 333 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan S.D. (56) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölge trafik ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı