Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)
24.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 01:25
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti. Ölen bebeğin annesi Gamze Tekin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE