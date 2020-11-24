Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)
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Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)

24.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:19
Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti. Ölen bebeğin annesi Gamze Tekin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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