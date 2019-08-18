Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

18.08.2019 18:12

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, durakta bekleyenlere çarptı. Kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Özlem Uysal (30) yönetimindeki 20 YU 520 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda yoldan çıktı. Minibüs durağında bekleyen 2 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Özlem Uysal ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki oğlu Fatih Uysal ile durakta bekleyen Gani Demiröz (66) ve Nizar Dengiz (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA