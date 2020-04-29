Otomobil durakta bekleyen otobüse çarptı Otomobil durakta bekleyen otobüse çarptı Megakent İstanbul'un ana alterlerinden birisi olan D-100 Karayolunda akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Otomobil durakta bekleyen otobüse çarptı

İSTANBUL - Megakent İstanbul'un ana alterlerinden birisi olan D-100 Karayolunda akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öğrenilen bir otomobil, durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı

Kartal, D-100 Karayolu Cevizli Köprüsü mevkinde saat 22.30 sıralarında yolcu indirmek için durağa yanaşan Aziz Erzen yönetimindeki 34 DD 8720 plakalı halk otobüsüne yolcu indirdiği sırada arkasından hızla gelen 34 RT 1907 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü Erzen ve yolcular büyük bir panikle araçtan inerken yol üzerinde seyir halindeki sürücülerde yardım için hurdaya dönen otomobile doğru koştu. Otomobil içerisinde ağır yaralı olarak sıkışan sürücüyü çıkartamayan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kısa süreli bir çalışma sonucu hurdaya dönen otomobilden sürücüyü çıkarttı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı sürücü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü; sürücünün kimlik bilgilerine ulaşılamazken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Kazanın meydana geldiği noktada hala yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görülen otobüs şoförü Erzen, polis ekiplerine kazayı anlattıktan sonra alkol kontrolü yapıldı. Alkolsüz bir şekilde görevini yerine getirdiği anlaşılan otobüs şoförün ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazanın olduğu noktada trafik bir süre iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Yardım Ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada araç parçalarını toplayıp kumlama yaptı. Yaklaşık iki saat sonra trafik normale döndü.

Kaynak: İHA