Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı
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Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı

Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hafif şekilde yaralandı.

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hafif şekilde yaralandı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Y. (41) yönetimindeki 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu drenaj kanalına devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan eşi Mine Y. (38), çocukları Efe (13), Cansu (10) ve Şerife Y. (9) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 


Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı
Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı
Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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