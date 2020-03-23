Otomobil domuz sürüsüne çarptı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
23.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:46
Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Daday'dan Kastamonu'ya seyir halinde olan Sami Oğuz yönetimindeki 37 AAE 994 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu karayolunda Mehran yolu üzerinde ormanlık alandan aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA