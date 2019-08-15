Otomobil, dolu akaryakıt tankerine çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

15.08.2019 11:54

OSMANİYE'de dolu akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, E90 yolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Bahçe ilçesi yönünden Osmaniye'ye giden Muzaffer Bilben (40) yönetimindeki 61 DT 233 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve 63 FK 838 plakalı dolu akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Savrularak takla atan otomobil, demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Muzaffer Bilben ile birlikte araçta bulunan eşi Mehtap Bilben (41), çocukları Yakup (15) ve Emine Eylül Bilben (4) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezi ve Düziçi ilçesindeki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan, çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA